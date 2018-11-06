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Португалец Жоау Силва, но не Криштиану Роналду, забил пяткой как Златан, но он не Златан Ибрагимович

Португалец, но не Роналду, забил пяткой как Златан, но он не Златан
Eurosport

1 час назад

Подсмотрел по чуть-чуть у всех великих.

В матче девятого тура португальской Примейры зафиксирован отменный голешник.

На 67-й минуте нападающий «Фейренсе» Жоау Силва открылся на ближней штанге под передачу с левого фланга и переправил мяч в одно касание пяткой в ворота. Удар по дуге обогнул голкипера и влетел в сетку.

Этим голом Силва сравнял счет в матче с «Тонделой». Но уже спустя пять минут гости снова вырвались вперед, а затем добавили еще одну банку и выиграли – 4:2.

  • Это первый гол для Жоау Силвы в чемпионате. «Фейренсе» идет на 14-м месте в Примейре, «Тондела» – на 13-м.
  • За карьеру 28-летний португальский нападающий поиграл в «Левски», «Бари», «Палермо» и нескольких клубах Серии B.

Сочный гол низенького аргентинца, который не совсем Месси, хотя по этому удару так и не скажешь

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