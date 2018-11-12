Экс-президент «Спортинга» арестован по подозрению в организации атаки на футболистов клуба

В апреле 2018-го игроки и президент «Спортинга» поссорились в инстаграме и фейсбуке. Чуть позже на базу лиссабонцев ворвались люди в масках и избили футболитов. Теперь, полиция арестовала президента «Спортинга» за организацию избиения.

После поражения (0:2) «Лиссабона» в выездном матче против «Атлетико» в четвертьфинале Лиги Европы, президент клуба Бурно де Карвалью раскритиковал футболистов, особенно Коатеса, Матьё, Мартинша, Монтеро, Коэнтрау и Доста. В ответ 19 игроков основы объединились и через пост в инстаграме потребовали уважения и поддержки президента, а не поливания грязью. В ответ всех игроков отстранили от тренировок. Чуть позже стороны встретились, игроков вернули в состав.

Но 15 мая около полусотни фанатов в масках ворвалась на базу клуба и побили футболистов и тренеров – всех, кроме Жорже Жезуша. Тогда впервые появились подозрения, что к нападению причастен Бруно де Карвалью, который предупредил главного тренера, и тот укрылся на базе. Футболисты даже выкладывали видео об этом адском безобразии.

11 ноября сайт A Bola сообщил, что на данный момент уже бывший президент «Спортинга» арестован. Вместе с ним задержан и лидер старейшей фанатской группировки «Спортинга» «Юве Лео» Мустафа. Обоим грозит тюрьма, а решение о мере пресечения суд вынесет 12 ноября.

«Юве Лео» основана в 1976 году.

«Спортинг» идет на втором месте, отставая от «Порту» на 2 очка.

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