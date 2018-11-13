Мадонна одержима футболом. Она отказала Роналду, отдала сына в «Бенфику» и строит академию в Малави

Обнаженные ягодицы для Папы Римского, страстный поцелуй с Бритни Спирс, концерт против Трампа. Мадонна знаменита крутой музыкой и первосортными шалостями, но в последнее время будоражит и радует фанатов не так часто. Последний мировой тур королева поп-музыки откатала еще в 2015-м и с тех пор у нее в приоритете воспитание шестерых детей.

«Я мама футболиста, а это означает отказ от привычной жизни, – рассказала Мэдж Vogue. – Игры, тренировки… Трудно что-то спланировать на неделю, потому что до четверга ты не знаешь, когда точно пройдет матч в уикенд». 13-летний приемный сын певицы Дэвид Банда прокачивал финты и удары в Нью-Йорке (прошел стажировку в филиале ПСЖ» во Флориде), но маме уровень подготовки футболистов в США показался недостаточным, и звезда перевезла семью в Европу.

Американка заморозила варианты с «Ювентусом» и «Барселоной» (детям не понравилось в Турине и Каталонии), а вот Лиссабон подошел идеально. Скорректировать планы певицы попытался Криштиану Роналду – он предложил Мадонне протекцию для Дэвида в академии «Спортинга», но та уже дала слово главе сектора развития молодежи «Бенфики» Нуну Гомешу. Мадонна поселилась в особняке XVIII века Хердаде-ду-Перу за 5,5 млн евро, а ее соседями стали Моника Белуччи, Эрик Кантона и Кристиан Лубутен.

На выбор певицы повлияли успехи «орлов» в воспитании молодежи – выпускники академии клуба все чаще отправляются в топ-клубы. Ренату Саншиша удачно продали в «Баварию», Бернарду Силва и Эдерсон зажигают в Манчестере, Гонсалу Гуэдеш впечатлил скаутов «ПСЖ». Ощутить продуктивность и размах позволяет фантастический показатель по выручке от трансферов – 250 млн евро за последние три года.

В «Бенфике» U-14 Банда получил девятку и хорошее резюме от тренеров. Дэвид играет таранного форварда, обладает хорошей техникой и пластикой. Минус один – не хватает скорости.

История началась в 2006-м во время визита Мадонны и ее тогдашнего супруга Гая Ричи в Малави с благотворительной миссией. Пара пожертвовала 3 миллиона евро на помощь больным детям одной из самых бедных стран мира. Во время путешествия по Малави певица посетила несколько приютов, в одном из которых прониклась особым сочувствием к годовалому малышу Дэвиду, переболевшему малярией и туберкулезом. Мать крошки умерла от лихорадки вскоре после родов, и тянувший еще четверых детей отец отдал сына в приют, чтобы тот не умер от голода.

По законам Малави, для усыновления иностранцу нужно прожить год в бывшем протекторате Великобритании, но правительство сделало исключение для поп-иконы. Африканские медиа обвинили Мадонну в краже детей, и ситуацию разрядил только отец Дэвида: «Я уверен, что эта женщина даст моему сыну достойное воспитание и образование. Надеюсь, однажды он вернется домой».

За последние 10 лет Мадонна несколько раз возвращалась в Малави и оформила опеку над еще тремя детьми – близнецами Эстер и Стеллой и Мерси Джеймс. Дэвида и девочек хорошо приняли биологические дети певицы Рокко и Лурдес Мария. В 2017-м семья в полном составе провела две недели в Малави. Дэвид встретился с отцом и поучаствовал в торжественном открытии Института детской хирургии и интенсивной терапии, который получил имя Мерси Джеймс. При клинике будет работать центр подготовки детских хирургов. Летом этого года в клинике провели первую в стране успешную операцию по разделению сиамских близнецов.

Игры и тренировки сына отнимают у Мадонны много времени, но она все же занимается карьерой и творчеством. В Лиссабоне Мэдж продвигает собственную линию средств по уходу за кожей и занимается режиссурой. В феврале 2019-го американка экранизирует мемуары известной балерины Микаэлы де Принс. Фильм получил название «Взлетая» и стал второй работой Мадонны после фильма «Грязь и мудрость».

Не забывает певица и о музыке. Американка готовит к выпуску 14-й альбом – одну из новых песен «Beautiful game» Мадонна исполнила в мае этого года на Met Gala 2018. «В Европе я встретила так много потрясающих музыкантов, с которыми работала над новым альбомом. Поэтому, конечно, Лиссабон повлиял на мою работу. Все это огромное культурное наследие не могло не отразиться на творчестве», – вдохновилась поп-королева.

Мадонна с сыном ДэвидомGetty Images

В августе Мадонна отметила 60-летие, но она по-прежнему горяча, креативна, открыта к новым вызовам в жизни и карьере. Вдохновение американке дарят дети. «Я хочу, чтобы они стали хорошими людьми, которые с достоинством и уважением относятся к другим людям независимо от цвета кожи, религии и пола. Если из них получится новый Роналду или Пикассо, то это будет приятным бонусом», – убеждена Мэдж.

Гениальная американка мыслит глобально и учит этому новое поколение. Во время последнего визита в Малави Дэвид впечатлился гонявшими потрепанный мяч по улице босоногими парнями и предложил маме открыть в родной стране футбольную академию. Мадонна провела переговоры с правительством страны, которое выделило ее фонду Raising Malawi участок земли рядом с национальным стадионом в столице Лилонгве. Возможно, лет через 10 сборная Малави перекроет главное достижение – бронзу на Всеафриканских играх в 1987-м.

Пока Банда мучает соперников юниорского состава «Бенфики», Мадонна мечтает о том, что однажды ее сын выиграет президентские выборы в Малави и покончит с разрухой и бедностью в стране. Хороший запасной план на случай, если Дэвид не станет для Португалии новой Черной пантерой.

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