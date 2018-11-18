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«Я рожден, чтобы побеждать». Третий вратарь «Бенфики» провел 11 матчей за 13 лет и взял 12 трофеев

«Я рожден, чтобы побеждать». Третий вратарь «Бенфики» провел 11 матчей за 13 лет и взял 12 трофеев
Данил Тармасинов

39 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

У Паулу Лопеша лучшая футбольная конверсия.

Паулу Лопеш, наверное, самый успешный третий голкипер Европы. Более чем за 10 лет он провел 11 игр и взял 12 трофеев.

Эта удивительная статистика всплыла после того, как португалец объявил о завершении 21-летней игровой карьеры. «Да, это правда, – сказал 40-летний голкипер в интервью BBC Sport и пошутил – я рожден для того, чтобы побеждать».

Роберт Грин в «Челси», Ричард Райт в «Манчестер Сити», Ли Грант в «Манчестер Юнайтед» и вечно молодой Стюарт Тэйлор – эти третьи вратари заработали имя, но ни у кого нет столько трофеев, сколько у Лопеша.

«Чувствую себя счастливым, когда узнал об этих цифрах после окончания карьеры, – сказал Лопеш. – Они – часть моих достижений и напоминают о важных и особенных моментах карьеры. Чувствую большую гордость и удовлетворение, потому что когда смотрю на кубки и медали, то понимаю, что они – результат работы, преимущественно командной. Но также трофеи демонстрируют мои достижения как вратаря».

Паулу Лопеш, «Бенфика»

Паулу Лопеш, «Бенфика»Getty Images

Лопеш выступал за юношескую команду «Бенфики», но никогда не играл за основной состав и ушел из клуба в 2002 года. Следующие 10 лет Паулу провел между высшей и первой лигами Португалии, сыграл более 200 матчей за «Трофенсе» и «Фейренсе» и помог им выйти в Примейру.

А в 34 года получил звонок из «Бенфики». «Сначала я подумал, что это шутка», – вспоминает Лопеш разговор со спортивным директором «орлов» и легендой сборной Руем Коштой. За лиссабонский клуб голкипер дебютировал 8 октября 2012 года – это был самый успешный сезон Паулу, в котором он провел пять матчей. Дальше цифра все снижалась, хотя в 2014-м ветеран даже сыграл в Лиге чемпионов против «Зенита».

«Было невероятно приятно вернуться в «Бенфику», – признался Лопеш. – Это признание моей вратарской работы на протяжении всей карьеры и моей ценности как профессионала. Немногих выбирают для игры за «орлов». Когда меня пригласили, конечно, я хотел играть больше и возвращался с этой целью. За «Бенфику» выступают лучшие, и только лучшие из всех получают долголетие».

Паулу Лопеш, «Бенфика»

Паулу Лопеш, «Бенфика»Imago

Лопеш согласился, что решение оставить его в запасе не было в его власти, но вратарь всегда уважал решение тренера. За 10 лет в «Бенфике» он сидел под нынешним кипером «Ман Сити» Эдерсоном, бывшим игроком «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезаром и теперешним вратарем «Атлетико» Яном Облаком.

Паулу был в составе «орлов», который брал четыре чемпионата Португалии подряд, два Кубка страны, три Кубка Лиги и три Суперкубка Португалии. «По моему скромному мнению, я проделывал отличную работу и всегда выполнял все в лучшем виде. Очевидно, что я хотел больше играть, но важно понимать, что я был в одной из лучших команд Европы с хорошими игроками, так что конкуренция внутри была очень сильной».

После завершения карьеры Лопеш стал тренером вратарей в молодежке «Бенфики». Коуч и легендарный экс-кипер лиссабонцев Жозе Энрике называет Паулу кумиром.

«Моя связь с «Бенфикой» очень сильна. Немногие проводят в одной команде так много времени и потом возвращаются спустя несколько лет. По сути, я пришел в клуб ребенком и ушел взрослым мужчиной. «Бенфика» – место, где я провел большую часть жизни, где я узнал, что такое быть футболистом и где развивался как человек».

На вопрос о наследии в своей карьере, Паулу Лопеш ответил: «Я закончил с гордостью за то, что делал, что дал футболу, и радостью от осуществления мечты. Когда я был ребенком, то мечтал, что однажды стану футболистом».

Оригинал текста – на BBC Sport .

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