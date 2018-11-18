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«Я рожден, чтобы побеждать». Третий вратарь «Бенфики» провел 11 матчей за 13 лет и взял 12 трофеев
У Паулу Лопеша лучшая футбольная конверсия.
Паулу Лопеш, наверное, самый успешный третий голкипер Европы. Более чем за 10 лет он провел 11 игр и взял 12 трофеев.
Эта удивительная статистика всплыла после того, как португалец объявил о завершении 21-летней игровой карьеры. «Да, это правда, – сказал 40-летний голкипер в интервью BBC Sport и пошутил – я рожден для того, чтобы побеждать».
Роберт Грин в «Челси», Ричард Райт в «Манчестер Сити», Ли Грант в «Манчестер Юнайтед» и вечно молодой Стюарт Тэйлор – эти третьи вратари заработали имя, но ни у кого нет столько трофеев, сколько у Лопеша.
«Чувствую себя счастливым, когда узнал об этих цифрах после окончания карьеры, – сказал Лопеш. – Они – часть моих достижений и напоминают о важных и особенных моментах карьеры. Чувствую большую гордость и удовлетворение, потому что когда смотрю на кубки и медали, то понимаю, что они – результат работы, преимущественно командной. Но также трофеи демонстрируют мои достижения как вратаря».
Паулу Лопеш, «Бенфика»Getty Images
Лопеш выступал за юношескую команду «Бенфики», но никогда не играл за основной состав и ушел из клуба в 2002 года. Следующие 10 лет Паулу провел между высшей и первой лигами Португалии, сыграл более 200 матчей за «Трофенсе» и «Фейренсе» и помог им выйти в Примейру.
А в 34 года получил звонок из «Бенфики». «Сначала я подумал, что это шутка», – вспоминает Лопеш разговор со спортивным директором «орлов» и легендой сборной Руем Коштой. За лиссабонский клуб голкипер дебютировал 8 октября 2012 года – это был самый успешный сезон Паулу, в котором он провел пять матчей. Дальше цифра все снижалась, хотя в 2014-м ветеран даже сыграл в Лиге чемпионов против «Зенита».
«Было невероятно приятно вернуться в «Бенфику», – признался Лопеш. – Это признание моей вратарской работы на протяжении всей карьеры и моей ценности как профессионала. Немногих выбирают для игры за «орлов». Когда меня пригласили, конечно, я хотел играть больше и возвращался с этой целью. За «Бенфику» выступают лучшие, и только лучшие из всех получают долголетие».
Паулу Лопеш, «Бенфика»Imago
Лопеш согласился, что решение оставить его в запасе не было в его власти, но вратарь всегда уважал решение тренера. За 10 лет в «Бенфике» он сидел под нынешним кипером «Ман Сити» Эдерсоном, бывшим игроком «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезаром и теперешним вратарем «Атлетико» Яном Облаком.
Паулу был в составе «орлов», который брал четыре чемпионата Португалии подряд, два Кубка страны, три Кубка Лиги и три Суперкубка Португалии. «По моему скромному мнению, я проделывал отличную работу и всегда выполнял все в лучшем виде. Очевидно, что я хотел больше играть, но важно понимать, что я был в одной из лучших команд Европы с хорошими игроками, так что конкуренция внутри была очень сильной».
После завершения карьеры Лопеш стал тренером вратарей в молодежке «Бенфики». Коуч и легендарный экс-кипер лиссабонцев Жозе Энрике называет Паулу кумиром.
«Моя связь с «Бенфикой» очень сильна. Немногие проводят в одной команде так много времени и потом возвращаются спустя несколько лет. По сути, я пришел в клуб ребенком и ушел взрослым мужчиной. «Бенфика» – место, где я провел большую часть жизни, где я узнал, что такое быть футболистом и где развивался как человек».
На вопрос о наследии в своей карьере, Паулу Лопеш ответил: «Я закончил с гордостью за то, что делал, что дал футболу, и радостью от осуществления мечты. Когда я был ребенком, то мечтал, что однажды стану футболистом».
Оригинал текста – на BBC Sport .
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