Correio da Manha: вероятный основатель Football Leaks шантажировал «Порту» и другие клубы

В деле задержанного в четверг в Будапеште возможного основателя Football Leaks Руи Пинто вскрылись детали, намекающие на то, что мужчина часто шантажировал жертв сайта.

Португальское издание Correio da Manha пишет, что в октябре 2015 года Руи Пинто, назвавшись IT-специалистом Артемом Лобузовым, шантажировал генерального директора инвестиционной компании Doyen Sports Нелио Лукаса и нескольких представителей футбольного клуба «Порту». Лже-хакер намеревался получить от 500 тысяч до миллиона евро за отказ от распространения хакнутых данных.

У Руи был адвокат – Анибал Пинту, который как раз вел переговоры с жертвами. На секретной встрече с представителями Doyen на автомагистрали в Кашкайше (Прим. Eurosport – курортный город в Португалии недалеко от Лиссабона) Анибал понял, что дела обстоят серьезно, и сообщил Рую, что ему грозит до 15 лет тюрьмы по статье о вымогательстве. Затем Руи отправил Нелио два электронных письма: в первом он заявил, что Лукас может просто пожертвовать ему любую сумму, во втором – открестился от планов и про деньги уже не говорил.

Сейчас Руи Пинту содержится под домашним арестом в Будапеште.

Первые утечки данных на Football Leaks были опубликованы в 2015 году.

Основателю Football Leaks грозит 10 лет тюрьмы за кражу данных у «Бенфики»

Читай главные спортивные истории в ленте новостей фейсбука