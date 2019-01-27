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Женская «Бенфика» выиграла 16 стартовых матчей чемпионата со скромной разницей 293:0

Женская «Бенфика» выиграла 16 стартовых матчей чемпионата со скромной разницей 293:0
Eurosport

1 час назад

Португальские машины.

Накануне женский футбольный клуб «Бенфика» из второго дивизиона Португалии обыграл «Каса до Пово де Пего» со счетом 32:0 и довел разницу забитых и пропущенных мячей в сезоне до 293:0.

Футболисткам потребовалось 16 туров для достижения рекорда. При этом победа со счетом 32:0 – национальный рекорд, как пишет официальный сайт команды.

«Самая безопасная профессия в мире – работать голкипером в женской «Бенфике».

  • Женская «Бенфика» дебютировала во втором португальском дивизионе в сентябре 2018 года. «Орлицы» сразу стартовали с победы со счетом 28:0.
  • Женская португальская Сегунда состоит из девяти клубов.
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