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Женская «Бенфика» выиграла 16 стартовых матчей чемпионата со скромной разницей 293:0
Португальские машины.
Накануне женский футбольный клуб «Бенфика» из второго дивизиона Португалии обыграл «Каса до Пово де Пего» со счетом 32:0 и довел разницу забитых и пропущенных мячей в сезоне до 293:0.
Футболисткам потребовалось 16 туров для достижения рекорда. При этом победа со счетом 32:0 – национальный рекорд, как пишет официальный сайт команды.
«Самая безопасная профессия в мире – работать голкипером в женской «Бенфике».
- Женская «Бенфика» дебютировала во втором португальском дивизионе в сентябре 2018 года. «Орлицы» сразу стартовали с победы со счетом 28:0.
- Женская португальская Сегунда состоит из девяти клубов.
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