Полузащитник «Витории» почувствовал себя творцом и легким движением ноги создал шедевр

Полузащитник «Витории Гимарайшн» Тозе сделал дубль в матче чемпионата Португалии против «Фейренсе», а его второй гол оказался не только победным, но и очень привлекательным.

26-летний португалец получил пас в штрафной и в касание по дуге отправил мяч точно в дальний верхний угол.

До «Витории» Тозе играл за «Порту», он перешел в нынешний клуб в 2015 году.

У футболиста 5 голов и 2 ассиста в 17 матчах этого сезона.

«Витория» идет на пятом месте в чемпионате Португалии, отставая от зоны еврокубков на 7 очков.

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