Полузащитник «Витории» почувствовал себя творцом и легким движением ноги создал шедевр
А еще и победу принес.
Полузащитник «Витории Гимарайшн» Тозе сделал дубль в матче чемпионата Португалии против «Фейренсе», а его второй гол оказался не только победным, но и очень привлекательным.
26-летний португалец получил пас в штрафной и в касание по дуге отправил мяч точно в дальний верхний угол.
- До «Витории» Тозе играл за «Порту», он перешел в нынешний клуб в 2015 году.
- У футболиста 5 голов и 2 ассиста в 17 матчах этого сезона.
- «Витория» идет на пятом месте в чемпионате Португалии, отставая от зоны еврокубков на 7 очков.
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