«Чемпионат»: «Зенит» и «Спортинг» договорились о трансфере Маркоса Акуньи за 16 миллионов евро

«Зенит» вот-вот купит защитника «Спортинга» Маркоса Акунью. Клубы уже договорились о трансфере, но официального подтверждения сделки ни с одной стороны не поступало.

«Чемпионат» сообщает, что 27-летний игрок сборной Аргентины переедет в РПЛ за 16 миллионов евро. Еще четыре «Зенит» заплатит в качестве бонусов.

Акунью подпишут на 4 года, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро за сезон. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро, а «Спортинг» купил его у аргентинского «Расинга» за 9,6 млн евро.

Сейчас в контракте Маркоса со «Спортингом» прописана сумма отступных в 60 млн евро. Левого защитника захотел лично Сергей Семак, а в клубе препятствовать желаниям тренера, видимо, не стали.

Акунья сыграл один матч на ЧМ-2018.

За «Спортинг» игрок провел в этом сезоне 27 матчей, в которых оформил 1+6 по системе гол+пас.

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