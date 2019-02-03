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Мастерский штрафной от игрока «Боавишты» – удивительно, что сетка выдержала этот страйк

Мастерский штрафной от игрока «Боавишты» – удивительно, что сетка выдержала этот страйк
Eurosport

1 час назад

Легко мог порвать.

Испанский нападающий «Боавишты» Буэно установил окончательный счет в матче чемпионата Португалии против «Фейренсе».

На 81-й минуте страйкер шикарно исполнил штрафной удар, мощно послав мяч в дальний угол, сделав счет 2:0 в пользу хозяев.

  • «Боавишта» благодаря победе покинула зону вылета: теперь команда идет на 14-м месте с 19 очками.
  • «Фейренсе» замыкает таблицу чемпионата Португалии с 14 очками.
  • Буэно 10 лет назад числился в мадридском «Реале» и даже провел за «Королевский клуб» три матча.
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