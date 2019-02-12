Вратарь «Спортинга» лично знает Дамблдора, потому что такой магии учат только в Хогвартсе
Незаконное спасение Ренана Рибейро.
Голкипер лиссабонского «Спортинга» Ренан Рибейро совершил невероятное спасение в гостевом матче чемпионата Португалии против «Фейренсе».
После подачи углового мяч отскочил к игроку хозяев, который бил буквально с метра, но каким-то чудесным образом Ренан среагировал на удар и вытянул руку, .
- «Спортинг» выиграл со счетом 3:1 и идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Порту» на 9 очков.
- Рибейро проводит второй сезон в Португалии. До этого он играл за бразильский «Сан-Паулу».
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