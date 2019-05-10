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Gonfia La Rete: Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой»
Расследованием этого инцидента уже занимается полиция.
Защитник «Порту» Пепе предлагал футболисту «Риу Ави» Фабиу Коэнтрау 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой» в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Об этом сообщает Gonfia La Rete.
По информации источника, заявление об инциденте с прикрепленными доказательствами поступило в полицию и прокуратуру от анонимного источника. Отмечается, что Пепе предложил Коэнтрау деньги, так как футболисты хорошо знакомы по совместным выступлениям за «Реал» и сборную Португалии.
- За два тура до финиша чемпионата Португалии «Порту» отстает от лидирующей «Бенфики» на 2 очка. В активе команды Сержиу Консейсау 79 очков после 32 матчей. «Риу Ави» идет седьмым, имея в активе 42 очка после 32 игр.
- Матч между «Бенфикой» и «Риу Ави» состоится 12 мая на домашнем стадионе клуба из Вила-ду-Конди.
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