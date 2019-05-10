Защитник «Порту» Пепе предлагал футболисту «Риу Ави» Фабиу Коэнтрау 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой» в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Об этом сообщает Gonfia La Rete.

По информации источника, заявление об инциденте с прикрепленными доказательствами поступило в полицию и прокуратуру от анонимного источника. Отмечается, что Пепе предложил Коэнтрау деньги, так как футболисты хорошо знакомы по совместным выступлениям за «Реал» и сборную Португалии.

За два тура до финиша чемпионата Португалии «Порту» отстает от лидирующей «Бенфики» на 2 очка. В активе команды Сержиу Консейсау 79 очков после 32 матчей. «Риу Ави» идет седьмым, имея в активе 42 очка после 32 игр.

Матч между «Бенфикой» и «Риу Ави» состоится 12 мая на домашнем стадионе клуба из Вила-ду-Конди.

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