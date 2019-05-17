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The Independent: Касильяс завершит карьеру из-за инфаркта
Риски слишком велики.
Вратарь «Порту» Икер Касильяс завершит карьеру футболиста после перенесенного инфаркта. «Порту» уже предложил вратарю работу в системе клуба и начал поиск замены, сообщает The Independent.
Ранее 37-летнему Касильясу диагностировали острый инфаркт миокарда, он был доставлен в больницу с тренировки «Порту».
- Касильяс стал игроком «Порту» в 2015 году.
- Ранее Икер 17 лет защищал ворота мадридского «Реала».
«Многие люди заставили меня почувствовать, что я им нужен». Касильяс выписался из больницы
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