Вратарь «Порту» Икер Касильяс завершит карьеру футболиста после перенесенного инфаркта. «Порту» уже предложил вратарю работу в системе клуба и начал поиск замены, сообщает The Independent.

Ранее 37-летнему Касильясу диагностировали острый инфаркт миокарда, он был доставлен в больницу с тренировки «Порту».

Касильяс стал игроком «Порту» в 2015 году.

Ранее Икер 17 лет защищал ворота мадридского «Реала».

«Многие люди заставили меня почувствовать, что я им нужен». Касильяс выписался из больницы

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