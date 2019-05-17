Голкипер «Порту» и легенда «Реала» Икер Касильяс опроверг информацию о том, что он завершает карьеру игрока.

«Придет день, когда мне придется уйти из футбола. Когда наступит нужный момент, я сам объявлю об этом. Сейчас я сохраняю спокойствие. Вчера меня осмотрел доктор Филипе Маседу. Все очень хорошо. Это отличная новость, которой я хочу с вами поделиться», – написал Касильяс в твиттере.

1 мая Касильясу стало плохо во время тренировки. Он был госпитализирован с сердечным приступом и прооперирован.

Икер выступает за «Порту» с 2015 года.

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