«Бенфика» ядерно отпраздновала чемпионство в Португалии – сначала игроки и тренеры радовались на поле, затем команда проехалась по Лиссабону и показала кубок фанатам.

Во время торжества на «Да Луш» полузащитник Габриэл Аппелт Пирес завладел бутылкой шампанского и открыл ее прямо в лицо вратарю Одиссеасу Влаходимосу. К счастью, пробка пролетела мимо грека, хотя напитка он наглотался изрядно.

«Бенфика» выиграла чемпионат в 37-й раз, на 2 очка опередив злейшего врага – «Порту».

Это первый и единственный трофей «орлов» в этом сезоне.

Роналду не удержал чемпионский кубок и ударил им сына и Джорджину

Качай приложение Eurosport для iOS или Android