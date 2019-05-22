Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса испанская телеведущая Сара Карбонеро проходит лечение от онкологического заболевания.

«Мы еще не оправились от испуга, как жизнь снова удивила нас. В этот раз дело касается меня. Это слово, которое мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад врачи нашли у меня злокачественную опухоль яичника и уже провели операцию.

Все прошло хорошо. К счастью, мы вовремя обнаружили болезнь, но мне еще предстоят еще несколько месяцев лечения. Я спокойна и уверена, что все будет хорошо. Я знаю, что это путь будет нелегким, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда», – написала Сара в инстаграме.

Сара и Икер вместе с 2009 года.

У пары два сына: Мартин (5 лет) и Лукас, которому скоро исполнится три года.

В начале мая Икер Касильяс перенес инфаркт, из-за чего его дальнейшая карьера под угрозой.

«Я сам объявлю об этом, когда придет время». Касильяс не завершает карьеру

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