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«Мы еще не оправились от испуга, как жизнь снова удивила нас». У жены Касильяса нашли рак
Здоровья испанской диве.
Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса испанская телеведущая Сара Карбонеро проходит лечение от онкологического заболевания.
«Мы еще не оправились от испуга, как жизнь снова удивила нас. В этот раз дело касается меня. Это слово, которое мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад врачи нашли у меня злокачественную опухоль яичника и уже провели операцию.
Все прошло хорошо. К счастью, мы вовремя обнаружили болезнь, но мне еще предстоят еще несколько месяцев лечения. Я спокойна и уверена, что все будет хорошо. Я знаю, что это путь будет нелегким, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда», – написала Сара в инстаграме.
- Сара и Икер вместе с 2009 года.
- У пары два сына: Мартин (5 лет) и Лукас, которому скоро исполнится три года.
- В начале мая Икер Касильяс перенес инфаркт, из-за чего его дальнейшая карьера под угрозой.
«Я сам объявлю об этом, когда придет время». Касильяс не завершает карьеру