Форвард «Порту» Франсиско Соареш открыл счет в финале Кубка Португалии против «Спортинга» и посвятил гол Икеру Касильясу, который недавно перенес инфаркт.

Футболист подбежал к скамейке запасных, взял игровой свитер с фамилией Касильяса и поднял его над головой. Касильяс, который смотрел матч с трибун, не сдержал слез.

37-летнему Касильясу диагностировали острый инфаркт миокарда 1 мая, он был доставлен в больницу с тренировки «Порту».

Клуб Икера проиграл «Спортингу» (2:2, по пенальти 4:5) и остался без трофеев в сезоне-2018/19.

«Я сам объявлю об этом, когда придет время». Касильяс не завершает карьеру

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