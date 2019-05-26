Eurosport
Игрок «Порту» после гола достал футболку Касильяса и довел Икера до слез
Очень добрые кадры.
Форвард «Порту» Франсиско Соареш открыл счет в финале Кубка Португалии против «Спортинга» и посвятил гол Икеру Касильясу, который недавно перенес инфаркт.
Футболист подбежал к скамейке запасных, взял игровой свитер с фамилией Касильяса и поднял его над головой. Касильяс, который смотрел матч с трибун, не сдержал слез.
- 37-летнему Касильясу диагностировали острый инфаркт миокарда 1 мая, он был доставлен в больницу с тренировки «Порту».
- Клуб Икера проиграл «Спортингу» (2:2, по пенальти 4:5) и остался без трофеев в сезоне-2018/19.
«Я сам объявлю об этом, когда придет время». Касильяс не завершает карьеру
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте