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Tuttosport: Буффон и Касильяс могут стать одноклубниками в «Порту»
Две вратарские легенды в одном клубе – это мощь.
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон после ухода из «ПСЖ» может продолжить карьеру в «Порту».
Информация появилась в распоряжении Tuttosport. «Две карьеры, вероятно, в конечном итоге пересекутся. Теперь, когда Икер Касильяс закончил, Джиджи Буффон может занять его место в «Порту», – утверждает источник.
Выступающий за португальский клуб Касильяс в начале мая перенес сердечный приступ и намекнул на завершение карьеры, но не делал официального заявления.
- 38-летний Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году после 16 лет, проведенных в «Реале».
- Спортивная судьба 41-летнего Буффона похожа: с 2001-го по 2018 год он выступал в «Ювентусе», а затем отыграл сезон за «ПСЖ».
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