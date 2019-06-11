Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон после ухода из «ПСЖ» может продолжить карьеру в «Порту».

Информация появилась в распоряжении Tuttosport. «Две карьеры, вероятно, в конечном итоге пересекутся. Теперь, когда Икер Касильяс закончил, Джиджи Буффон может занять его место в «Порту», – утверждает источник.

Выступающий за португальский клуб Касильяс в начале мая перенес сердечный приступ и намекнул на завершение карьеры, но не делал официального заявления.

38-летний Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году после 16 лет, проведенных в «Реале».

Спортивная судьба 41-летнего Буффона похожа: с 2001-го по 2018 год он выступал в «Ювентусе», а затем отыграл сезон за «ПСЖ».

Агент Буффона: «Джиджи не планирует завершать карьеру»

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