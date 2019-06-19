Бывший нападающий «Порту» Марио Жардел рассказал, что во время игровой карьеры страдал от наркотической зависимости.

«Выступая в Европе, я из любопытства познакомился с миром наркотиков. Я познакомился с некоторыми людьми, и они предложили мне наркотики. Я начал регулярно их употреблять, когда был в отпуске, так как во время сезона мешал допинг-контроль.

Это одна из проблем в футболе: у тебя много денег, а значит, появляются разные знакомства и соблазны. Сейчас я не употребляю наркотики – в том, чтобы бросить, мне очень помогла моя жена. Теперь хочу быть образцом для своих детей, хочу заниматься социальной работой, чтобы молодые люди не повторяли моих ошибок», – приводит слова Жардела Marca.

Жардел выступал за «Порту» в 1996-2000 гг. и забил 130 мячей в 125 матчах.

Кроме «Порту», бразилец поиграл во множестве клубов – в том числе в «Галатасарае», «Спортинге» и «Болтоне».

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