Getty Images
Marca: «Реал» хотел перехватить Фелиша у «Атлетико» и предлагал 130 млн
Ни «Бенфика», ни игрок интереса не проявили.
Мадридский «Реал» пытался перехватить форварда «Бенфики» Жоау Фелиша у соседей из «Атлетико».
«Бланкос» предлагали за страйкера 130 млн евро: 80 млн сразу и 50 млн траншами. Но «Бенфика» отказалась, требуя выплатить сумму отступных (120 млн евро) сразу, да и сам футболист решил перейти в «Атлетико», сообщает Marca.
- Фелиш забил 15 мячей в 26 матчах чемпионата Португалии.
- По информации AS, «Атлетико» пропишет в контракте Фелиша сумму отступных в размере 350 млн евро.
Самородок «Бенфики» стоит 120 млн евро. Фелиш – новый Роналду
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте