«Бенфика» объявила об официальном оффере от «Атлетико» на покупку 19-летнего португальского вундеркинда Жоау Фелиша.

Мадридцы готовы заплатить на нападающего 126 млн евро, из которых 120 млн – клаусула, еще 6 млн – проценты за рассрочку.

Если трансфер состоится, Фелиш станет вторым до дороговизне игроком в истории футбола. Больше, чем за португальца, платили только за Неймара (222 млн при переходе из «Барселоны» в «ПСЖ»).

На счету Фелиша 43 матча, 20 голов и 11 ассистов в сезоне 2018/19.

Transfermarkt оценивает талантливого португальца в 70 млн евро.

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