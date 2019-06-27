Getty Images

«Атлетико» официально предложил «Бенфике» 126 млн евро за Фелиша. Больше платили только за Неймара

«Атлетико» официально предложил «Бенфике» 126 млн евро за Фелиша. Больше платили только за Неймара
Eurosport

1 час назад

Парнишке придется долго отрабатывать вложенные миллионы.

«Бенфика» объявила об официальном оффере от «Атлетико» на покупку 19-летнего португальского вундеркинда Жоау Фелиша.

Мадридцы готовы заплатить на нападающего 126 млн евро, из которых 120 млн – клаусула, еще 6 млн – проценты за рассрочку.

Если трансфер состоится, Фелиш станет вторым до дороговизне игроком в истории футбола. Больше, чем за португальца, платили только за Неймара (222 млн при переходе из «Барселоны» в «ПСЖ»).

  • На счету Фелиша 43 матча, 20 голов и 11 ассистов в сезоне 2018/19.
  • Transfermarkt оценивает талантливого португальца в 70 млн евро.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте