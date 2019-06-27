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«Атлетико» официально предложил «Бенфике» 126 млн евро за Фелиша. Больше платили только за Неймара
Парнишке придется долго отрабатывать вложенные миллионы.
«Бенфика» объявила об официальном оффере от «Атлетико» на покупку 19-летнего португальского вундеркинда Жоау Фелиша.
Мадридцы готовы заплатить на нападающего 126 млн евро, из которых 120 млн – клаусула, еще 6 млн – проценты за рассрочку.
Если трансфер состоится, Фелиш станет вторым до дороговизне игроком в истории футбола. Больше, чем за португальца, платили только за Неймара (222 млн при переходе из «Барселоны» в «ПСЖ»).
- На счету Фелиша 43 матча, 20 голов и 11 ассистов в сезоне 2018/19.
- Transfermarkt оценивает талантливого португальца в 70 млн евро.
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