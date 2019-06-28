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Goal: Фелиш будет получать в «Атлетико» 3,5 млн евро за сезон

Goal: Фелиш будет получать в «Атлетико» 3,5 млн евро за сезон
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Весьма скромные по нынешним временам деньги.

Мадридский «Атлетико» предлагает форварду «Бенфики» Жоау Фелишу 5-летнее соглашение.

Зарплата 19-летнего футбола составит 3,5 млн евро за сезон. Португальский клуб не обязан принимать предложение «Атлетико» в 126 млн евро, так как испанцы хотят выплатить сумму в рассрочку, сообщает Goal.

  • На счету Фелиша 43 матча, 20 голов и 11 ассистов в сезоне 2018/19.
  • Transfermarkt оценивает талантливого португальца в 70 млн евро.

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