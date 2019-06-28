Getty Images
Goal: Фелиш будет получать в «Атлетико» 3,5 млн евро за сезон
Весьма скромные по нынешним временам деньги.
Мадридский «Атлетико» предлагает форварду «Бенфики» Жоау Фелишу 5-летнее соглашение.
Зарплата 19-летнего футбола составит 3,5 млн евро за сезон. Португальский клуб не обязан принимать предложение «Атлетико» в 126 млн евро, так как испанцы хотят выплатить сумму в рассрочку, сообщает Goal.
- На счету Фелиша 43 матча, 20 голов и 11 ассистов в сезоне 2018/19.
- Transfermarkt оценивает талантливого португальца в 70 млн евро.
Самородок «Бенфики» стоит 120 млн евро. Фелиш – новый Роналду
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте