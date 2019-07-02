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«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Кабовердианец помог красно-белым стать чемпионами, а теперь уехал в более сильный клуб.
Нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш перешел из московского «Спартака» в «Порту».
«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь.
Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так – простите. Спасибо всем и удачи!» – приводит слова Зе Луиша официальный сайт красно-белых.
- Игрок подпишет контракт с чемпионами Португалии после того, как пройдет медосмотр.
- Зе Луиш стал игроком «Спартака» летом 2015 года. В составе московской команды кабовердианец выиграл чемпионат России и Суперкубок России.
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