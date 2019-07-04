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«Бенфика» заплатила 20 млн за игрока «Реала», о котором никто ничего не слышал
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Мадридский «Реал» продал 24-летнего нападающего Рауля де Томаса в «Бенфику». «Орлы» заплатили за испанского футболиста 20 млн евро.
«Клуб благодарит Рауля де Томаса за преданность делу с момента его прибытия в Кантеру и желает ему удачи на новом этапе карьеры», – говорится на официальном сайте «галактикос».
- Де Томас – воспитанник академии «Реала». Игрок отбегал за главную команду «сливочных» один матч, а на правах аренды выступал за «Кордову», «Вальядолид» и «Райо Вальекано».
- Ранее «Бенфика» продала вундеркинда Жоау Фелиша в «Атлетико», сумма трансфера составила 126 млн евро.
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