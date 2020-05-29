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Войводина Нови Сад - Чукарички

Чемпионат Сербии - 29 мая 2020

Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Войводина Нови Сад – Чукарички на Eurosport.ru! 29 мая 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ненад Лалатович или Александер Веселинович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Войводина Нови Сад и Чукарички и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Войводина Нови Сад и Чукарички, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

