Спартак Суботица
    -
    17:30
    19.06.20
    Градски
    Напредак Крушевац
      Чемпионат Сербии • Тур 30
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Спартак Суботица - Напредак Крушевац
      Чемпионат Сербии - 19 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Спартак Суботица – Напредак Крушевац на Eurosport.ru! 19 июня 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vladimir Gacinovic или Dragan Ivanovic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак Суботица и Напредак Крушевац и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак Суботица и Напредак Крушевац, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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