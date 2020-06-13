Мачва Шабац
    -
    17:00
    13.06.20
    Gradski
    Спартак Суботица
      Чемпионат Сербии • Регулярный
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Мачва Шабац - Спартак Суботица
      Чемпионат Сербии - 13 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Мачва Шабац – Спартак Суботица на Eurosport.ru! 13 июня 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dragan Anicic или Vladimir Gacinovic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мачва Шабац и Спартак Суботица и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мачва Шабац и Спартак Суботица, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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