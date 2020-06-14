Бачка Топола
    -
    17:30
    14.06.20
    Gradski Stadium
    Црвена Звезда
      Чемпионат Сербии • Регулярный
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бачка Топола - Црвена Звезда
      Чемпионат Сербии - 14 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Бачка Топола – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Zoltan Szabo или Деян Станкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бачка Топола и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бачка Топола и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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