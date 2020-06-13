Напредак Крушевац
    -
    19:00
    13.06.20
    Stadion Mladost
    Младость Лучани
      Чемпионат Сербии • Регулярный
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Напредак Крушевац - Младость Лучани
      Чемпионат Сербии - 13 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Напредак Крушевац – Младость Лучани на Eurosport.ru! 13 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dragan Ivanovic или Goran Stanic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Напредак Крушевац и Младость Лучани и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Напредак Крушевац и Младость Лучани, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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