Партизан Белград
    -
    18:30
    30.05.20
    Стадион ФК Партизан
    Младость Лучани
      Чемпионат Сербии • Регулярный
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Партизан - Младость Лучани
      Чемпионат Сербии - 30 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Партизан Белград – Младость Лучани на Eurosport.ru! 30 мая 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Саво Милошевич или Goran Stanic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Партизан Белград и Младость Лучани и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Партизан Белград и Младость Лучани, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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