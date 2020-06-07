Младость Лучани
    -
    18:00
    07.06.20
    Младост
    Мачва Шабац
      Чемпионат Сербии • Регулярный
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Младость Лучани - Мачва Шабац
      Чемпионат Сербии - 7 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Младость Лучани – Мачва Шабац на Eurosport.ru! 7 июня 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Goran Stanic или Dragan Anicic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Младость Лучани и Мачва Шабац и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Младость Лучани и Мачва Шабац, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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