Явор
    -
    15:00
    06.06.20
    Ivanjica Stadium
    Войводина Нови Сад
      Чемпионат Сербии • Регулярный
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Явор - Войводина Нови Сад
      Чемпионат Сербии - 6 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Явор – Войводина Нови Сад на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Igor Bondžulic или Ненад Лалатович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Явор и Войводина Нови Сад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Явор и Войводина Нови Сад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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