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Црвена Звезда - Радник Сурдулица

Чемпионат Сербии - 6 июня 2020

Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Црвена Звезда – Радник Сурдулица на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Деян Станкович или Simo Krunic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Радник Сурдулица и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Црвена Звезда и Радник Сурдулица, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

