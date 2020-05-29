Рад Белград
    -
    20:30
    29.05.20
    Stadion Kralj Petar Prvi
    Црвена Звезда
      Чемпионат Сербии • Регулярный
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Рад Белград - Црвена Звезда
      Чемпионат Сербии - 29 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Рад Белград – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 29 мая 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Marko Micovic или Деян Станкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рад Белград и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рад Белград и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет