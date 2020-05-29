FK Indija
    -
    16:00
    29.05.20
    Indija Stadium
    Спартак Суботица
      Чемпионат Сербии • Регулярный
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      FK Indija - Спартак Суботица
      Чемпионат Сербии - 29 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем FK Indija – Спартак Суботица на Eurosport.ru! 29 мая 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Aleksandar Janjic или Vladimir Gacinovic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу FK Indija и Спартак Суботица и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются FK Indija и Спартак Суботица, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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