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FK Indija - Спартак Суботица

Чемпионат Сербии - 29 мая 2020

Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем FK Indija – Спартак Суботица на Eurosport.ru! 29 мая 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Aleksandar Janjic или Vladimir Gacinovic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу FK Indija и Спартак Суботица и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются FK Indija и Спартак Суботица, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

