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Радник Сурдулица - Раднички Ниш

Чемпионат Сербии - 13 июня 2020

Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Радник Сурдулица – Раднички Ниш на Eurosport.ru! 13 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Simo Krunic или Радослав Батак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Радник Сурдулица и Раднички Ниш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Радник Сурдулица и Раднички Ниш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

