Вам понравилась пиарщица «Црвены Звезды»? А у «Партизана» ничуть не хуже

Биляна Обрадович – центральное лицо в медиаотделе белградского «Партизана», его голос. Главные достижения Биляны: четыре прекрасных ребенка и победа на раком поджелудочной железы в 2018 году.

Благодаря здоровому образу жизни ни многочисленный роды, ни былой недуг не отразились на ее внешности.

«Партизан» выиграл два стартовых матча сезона-2019/20 с общим счетом 5:0.

Первое вечное дерби сезона «Партизан» – «Црвена Звезда» намечено на 21 сентября. Будет жарко.

Взглянуть на главное лицо заклятых соперников – Татьяну Шайкович – можно здесь.

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