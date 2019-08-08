Eurosport
Вам понравилась пиарщица «Црвены Звезды»? А у «Партизана» ничуть не хуже
В Сербии правильно выбирают персонал.
Биляна Обрадович – центральное лицо в медиаотделе белградского «Партизана», его голос. Главные достижения Биляны: четыре прекрасных ребенка и победа на раком поджелудочной железы в 2018 году.
Благодаря здоровому образу жизни ни многочисленный роды, ни былой недуг не отразились на ее внешности.
- «Партизан» выиграл два стартовых матча сезона-2019/20 с общим счетом 5:0.
- Первое вечное дерби сезона «Партизан» – «Црвена Звезда» намечено на 21 сентября. Будет жарко.
- Взглянуть на главное лицо заклятых соперников – Татьяну Шайкович – можно здесь.
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