Марина Бульовчич – не только эффектная телеведущая сербского телевидения, но и активная болельщика клуба «Пролетер».

Выбор клуба неслучаен – в нем Марина несколько лет проработала, занимаясь пиаром. Бульовчич окончила философский факультет, что не мешает ей вести очень яркий инстаграм.

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