Eurosport
Сербская ведущая раньше работала в футболе. Она продолжает топить за клуб и ведет горячий инстаграм
И не скажешь, что девушка заканчивала философский факультет.
Марина Бульовчич – не только эффектная телеведущая сербского телевидения, но и активная болельщика клуба «Пролетер».
Выбор клуба неслучаен – в нем Марина несколько лет проработала, занимаясь пиаром. Бульовчич окончила философский факультет, что не мешает ей вести очень яркий инстаграм.
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