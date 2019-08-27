В матче Первой лиги чемпионата Сербии между «Металацем» и «Бачкой» случился курьезный эпизод.

По ходу игры один из футболистов «Бачки» получил повреждение, но судья не остановил матч. Игроки «Бачки» всем видом показывали, что их партнеру нужно оказать помощь, но форвард «Металаца» Никола Грбович пренебрег правилами фэйр-плей, вышел один на один и отправил мяч в ворота.

После этого соперники бросились догонять Грбовича, пытаясь его избить, а один из них даже засадил Николе по лицу.

Гол Грбовича стал победным, «Металац» выиграл со счетом 2:0.

В Первой лиге Сербии выступают 16 команд. «Металац» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, «Бачка» – 11-ю.

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