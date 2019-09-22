В матче чемпионата Сербии между «Войводиной» и «Вождовацем» в течение двух минут забили потрясающие мячи.

Сначала на 62-й минуте игрок гостей Александар Станисавлевич прошел по правому краю, сместился в полуфланг и красиво попал в дальнюю девятку.

А на 64-й Неманья Николич возглавлял быструю атаку с ходу и внезапно сильно вдарил метров с 28. Мяч полетел по отличной дуге и идеально лег в ту же девяточку, куда двумя минутами ранее попал Станисавлевич.

В этой игре был и третий гол. За «Войводину» тоже выступает футболист Неманья Николич (но другой), на 67-й минуте он забил с пенальти. Но, видимо, он сделал это некрасиво, так что запись его гола мы не нашли.

«Вождовац» сенсационно выиграл со счетом 2:1 и поднялся на восьмое место в чемпионате Сербии.

«Войводина» идет второй в местной Суперлиге.

В 1976-м клуб из Нови Сада выиграл Кубок Интертото, в 1998-м дошел до финала этого европейского турнира.

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