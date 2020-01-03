Атакующий полузащитник белградского «Партизана» Зоран Тошич вспомнил некоторые российские реалии.

Футболист выступал за ЦСКА семь сезонов и неплохо познакомился с местным укладом жизни.

«Людям в России не просто нравится Путин, они его любят. Народ доверяет президенту, который вернул им достоинство. Сейчас Россию уважают во всем мире благодаря ему. Поверьте, люди ценят это. На какой континент я бы ни отправился, всегда слышу, как рядом кто-то говорит по-русски. Они расширились и стали сильнее, другие языки их не особо интересуют. Он изменил Россию.

Водка – самый популярный напиток в России. Хотя… Русские также пьют виски! Знаете, как? Как воду! Мы садимся, приходит официант: «Что вы будете пить?» Пока я не спеша пью свежевыжатый сок, у русского заканчивается виски! Конечно, я пробовал русскую кухню. Знаменитый борщ. Они смешивают, если не ошибаюсь, мясо, картошку, свёклу. Популярное блюдо. Здорово. Вкусно», – рассказал футболист в интервью «Спортски Журнал».

Тошич выиграл три титула чемпиона России.

32-летний футболист выступал за москвичей с 2010 по 2017 годы.

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