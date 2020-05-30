Милан Марчич принес клубу победу в 27-м туре.

Полузащитник сербского клуба «Спартак Суботица» Милан Марчич забил красивейший мяч в ворота «Инджии».

До 70-й минуты в матче 27-го тура чемпионата Сербии сохранялась ничья 1:1, но 24-летний Марчич переломил игру. Находясь на левом фланге примерно в двух-трех метрах от линии штрафной, он приложился по мячу и отправил его по красивой дуге прямо в ворота. Голкипер среагировал, но не дотянулся.

Play Icon

Футбол Фанаты «Виктории» посмотрели футбол с автостоянки: с пивом и файерами ВЧЕРА В 15:54

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

Также 29 мая досрочно оформила чемпионство «Црвена Звезда», «красно-белые» взяли золото в третий раз подряд.

Гол с середины поля и зрители в zoom. Чемпионат Дании максимально круто вышел из карантина

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Кубок Польши Жамалетдинов забил победный гол за «Лех» в четвертьфинале Кубка Польши 28/05/2020 В 05:50