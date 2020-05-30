Гол Милана Марчича
Фото: Twitter
Милан Марчич принес клубу победу в 27-м туре.
Полузащитник сербского клуба «Спартак Суботица» Милан Марчич забил красивейший мяч в ворота «Инджии».
До 70-й минуты в матче 27-го тура чемпионата Сербии сохранялась ничья 1:1, но 24-летний Марчич переломил игру. Находясь на левом фланге примерно в двух-трех метрах от линии штрафной, он приложился по мячу и отправил его по красивой дуге прямо в ворота. Голкипер среагировал, но не дотянулся.
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- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака».
- Также 29 мая досрочно оформила чемпионство «Црвена Звезда», «красно-белые» взяли золото в третий раз подряд.
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