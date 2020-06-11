«Партизан» – «Црвена Звезда»
Фото: Getty Images
В таком пекле коронавирусу просто не выжить.
В Белграде прошел полуфинальный матч Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».
Встречи принципиальных соперников всегда выдаются жаркими и запоминаются красочными перфомансами от фанатов – этот матч не стал исключением. В стране нет запретов на посещение болельщиками стадионов, поэтому сербские ультраc устроили привычное пекло, забив на социальное дистанцирование.
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- «Партизан» минимально победил и вышел в финал.
- В Сербии зафиксировано 12,1 тыс случаев заражения коронавирусом.
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