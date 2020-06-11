В таком пекле коронавирусу просто не выжить.

В Белграде прошел полуфинальный матч Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».

Встречи принципиальных соперников всегда выдаются жаркими и запоминаются красочными перфомансами от фанатов – этот матч не стал исключением. В стране нет запретов на посещение болельщиками стадионов, поэтому сербские ультраc устроили привычное пекло, забив на социальное дистанцирование.

Лига Европы УЕФА 6 тысяч школьников болели за «Партизан» в матче ЛЕ. УЕФА наказал клуб особым баном за расизм 23/08/2019 В 08:27

«Партизан» минимально победил и вышел в финал.

В Сербии зафиксировано 12,1 тыс случаев заражения коронавирусом.

Русские фанаты напомнили о бомбежке Югославии. В 1999-м АЕК и «Партизан» провели матч против НАТО

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Сербии Огненно-пламенные кадры 152-го белградского дерби, в котором победил «Партизан» 17/09/2016 В 20:20