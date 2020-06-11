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В Белграде не слышали о карантине – дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» превратилось в ад

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«Партизан» – «Црвена Звезда»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

В таком пекле коронавирусу просто не выжить.

В Белграде прошел полуфинальный матч Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».

Встречи принципиальных соперников всегда выдаются жаркими и запоминаются красочными перфомансами от фанатов – этот матч не стал исключением. В стране нет запретов на посещение болельщиками стадионов, поэтому сербские ультраc устроили привычное пекло, забив на социальное дистанцирование.

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  • «Партизан» минимально победил и вышел в финал.
  • В Сербии зафиксировано 12,1 тыс случаев заражения коронавирусом.

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