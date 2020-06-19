Футбол
Чемпионат Сербии

Белградское дерби спровоцировало новую вспышку коронавируса в Черногории

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

«Партизан» – «Црвена Звезда»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
13 минут назад

Новые заболевшие как раз вернулись из Белграда, где посещали матч.

Полуфинал Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», который прошел на заполненном стадионе, стал причиной новой вспышки коронавируса в Черногории.

Blic сообщает, что новые инфицированные были выявлены среди тех людей, которые отправились в Белград на матч – это семь человек из девяти. Директор клинического центра в Подгорице Евто Еракович обвинил граждан в безответственности.

Чемпионат Сербии

В Белграде не слышали о карантине – дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» превратилось в ад

11/06/2020 В 21:31
  • Две недели назад в Черногории прекратилось распространение коронавируса – новые случаи не выявлялись.
  • На белградском дерби присутствовало 16 тысяч зрителей, не соблюдающих дистанцию, фанаты устроили красочный перфоманс.

Огненный перфоманс на белградском дерби

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Сербии

«Русские любят Путина и пьют виски, как воду». Тошич вспомнил период выступлений за ЦСКА

03/01/2020 В 16:34
Лига чемпионов УЕФА

Фанаты «Црвены Звезды» поддержали ультрас «Спартака» оскорбительным баннером в адрес Дзюбы

12/12/2019 В 14:08
По теме
ФутболЧемпионат СербииЦрвена ЗвездаПартизан Белград
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Матч «Сочи» и «Ростова» состоится в срок

ЧЕРЕЗ МИНУТА
Чемпионат Англии

«Его мозг мутировал». Канисарес раскритиковал Гвардиолу за поддержку независимости Каталонии

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Испании

Голливудский камбэк Асенсио: забил первым касанием спустя 11 месяцев без футбола и стал MVP матча

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

00:01:07
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

11 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
КХЛ

Экс-игрок «Амура» устроил ДТП в центре Москвы. Он был пьян и гонял без прав

ВЧЕРА В 05:46
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

ВЧЕРА В 20:25
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

ВЧЕРА В 17:33
Play Icon
Лига чемпионов УЕФА

УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

ВЧЕРА В 15:26
КХЛ

URA.ru: Дацюк находится в захваченном монастыре

ВЧЕРА В 13:05
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

ВЧЕРА В 14:58
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Ты 10 раз пересмотришь немыслимый гол игрока «Викинга» пяткой в стиле Златана

ВЧЕРА В 12:37
Play Icon
Play Icon
Футбол

Рождение легенды: день, когда 17-летний Холанн забил 4 мяча за 21 минуту

16/06/2020 В 12:47
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Фитнес

Медсестра, ринг-герл, модель Playboy – эта девушка из Сан-Франциско очень выдающаяся

10/01/2020 В 14:27
Чемпионат России

«Игрок «ПСЖ» избил битой прохожего, его тоже схватили». Журналисты из Европы – о Кокорине и Мамаеве

13/10/2018 В 16:11
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалВ Белграде не слышали о карантине – дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» превратилось в ад
Следующий материалМатч «Сочи» и «Ростова» состоится в срок