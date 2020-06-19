Белградское дерби спровоцировало новую вспышку коронавируса в Черногории

Новые заболевшие как раз вернулись из Белграда, где посещали матч.

Полуфинал Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», который прошел на заполненном стадионе, стал причиной новой вспышки коронавируса в Черногории.

Blic сообщает, что новые инфицированные были выявлены среди тех людей, которые отправились в Белград на матч – это семь человек из девяти. Директор клинического центра в Подгорице Евто Еракович обвинил граждан в безответственности.

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Две недели назад в Черногории прекратилось распространение коронавируса – новые случаи не выявлялись.

На белградском дерби присутствовало 16 тысяч зрителей, не соблюдающих дистанцию, фанаты устроили красочный перфоманс.

Огненный перфоманс на белградском дерби

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