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Спортинг Лиссабон - Бенфика

Чемпионат Португалии - 18 января 2020

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Спортинг Лиссабон – Бенфика на Eurosport.ru! 18 января 2020 года в 00:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Силас или Рубен Аморим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Лиссабон и Бенфика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Спортинг Лиссабон и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

