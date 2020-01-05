Спортинг Лиссабон
    -
    20:30
    05.01.20
    Стадион Жозе Альваладе
    Порту
      Чемпионат Португалии • Тур 15
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      Онлайн
      Спортинг Лиссабон - Порту
      Чемпионат Португалии - 5 января 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Спортинг Лиссабон – Порту на Eurosport.ru! 5 января 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Силас или Сержиу Консейсау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Лиссабон и Порту и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спортинг Лиссабон и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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