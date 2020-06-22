СК Портимоненси
    -
    23:00
    22.06.20
    Estádio Municipal de Portimão
    Маритиму
      Чемпионат Португалии • Тур 28
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      СК Портимоненси - Маритиму
      Чемпионат Португалии - 22 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем СК Портимоненси – Маритиму на Eurosport.ru! 22 июня 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пауло Паулу Сержиу или Хосе Гомес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СК Портимоненси и Маритиму и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СК Портимоненси и Маритиму, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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