Порту
    -
    23:15
    23.06.20
    Эстадио до Драгао
    Боавишта
      Чемпионат Португалии • Тур 28
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      Порту - Боавишта
      Чемпионат Португалии - 23 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Порту – Боавишта на Eurosport.ru! 23 июня 2020 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сержиу Консейсау или Даниэл Рамос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Боавишта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Порту и Боавишта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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