Белененсиш
    -
    21:00
    01.07.20
    Estádio da Cidade do Futebol
    Тондела
      Чемпионат Португалии • Тур 29
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      Белененсиш - Тондела
      Чемпионат Португалии - 1 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Белененсиш – Тондела на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белененсиш и Тондела и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Белененсиш и Тондела, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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