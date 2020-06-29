Маритиму
    -
    20:00
    29.06.20
    Стадион душ Баррейруш
    Бенфика
      Чемпионат Португалии • Тур 29
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      Онлайн
      Маритиму - Бенфика
      Чемпионат Португалии - 29 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Маритиму – Бенфика на Eurosport.ru! 29 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Гомес или Рубен Аморим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Маритиму и Бенфика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Маритиму и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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