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Бенфика - Боавишта

Чемпионат Португалии - 4 июля 2020

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Бенфика – Боавишта на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бенфика и Боавишта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бенфика и Боавишта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

